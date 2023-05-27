Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 27.05.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск на вас чекає багато картоплі та несподіваний нервовий зрив одного з учасників. Чим цей конкурс був особливо складним? Дізнайтеся просто зараз!

Індивідуальне випробування у 15 випуску Мастер Шеф Професіонали покаже, наскільки добре в учасників розвинена фантазія. Вони знайдуть зірковий інгредієнт сьогоднішнього конкурсу під коробками-загадками, і їм виявиться звичайнісінька картопля. Учасники повинні приготувати максимальну кількість різних страв із картоплею. За кожне вдале вони зможуть отримати бал. Учасник, який набере найбільшу кількість балів, отримає бонус від суддів, за найменшу – чорний фартух.Від кого відвернеться успіх у цьому випробуванні? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 15 випуск від 27.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 15 випуск частина 3 від 27.05.2023