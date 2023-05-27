Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 27.05.2023 | Професіонали-4

Дивіться битву чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск! Доля кандидатів на виліт потрапить до рук переможця попереднього конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів. Він матиме унікальну можливість зіпсувати життя своїм конкурентам, але чи скористається він нею? Дізнайтеся просто зараз.

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 2023 – це урок, який треба засвоїти. У цьому випуску на кухні чекають шкільні дошки, на кожній з яких написано один рецепт. Переможець минулого конкурсу визначить, кому який рецепт дістанеться. А найцікавіше те, що він зможе стерти з дошки по 10% слів із кожного рецепту. Учасникам доведеться самостійно здогадуватися, чого не вистачає в рецепті – пропорцій, інгредієнтів чи процесів. Хто припуститься помилок через пропущені слова? Дивіться в проєкті МастерШеф Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27.05.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 15 випуск від 27.05.2023