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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27 мая. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 15 - эфир от 27 мая 2023 на сайте СТБ
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Смотрите битву черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск! Судьба кандидатов на вылет попадет в руки победителя предыдущего конкурса, который набрал наибольшее количество баллов. У него будет уникальная возможность испортить жизнь своим конкурентам, но воспользуется ли он ею? Узнайте прямо сейчас.

Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 2023 – это урок, который надо усвоить. В этом выпуске участников на кухне ждут школьные доски, на каждой из которых написан один рецепт. Победитель прошлого конкурса определит, кому какой рецепт достанется. А самое интересное то, что он сможет стереть с доски по 10% слов из каждого рецепта. Участникам придется самостоятельно догадываться, чего не хватает в рецепте – пропорций, ингредиентов или процессов. Кто допустит ошибки из-за пропущенных слов? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 15 выпуск от 27.05.2023.

 Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 15 выпуск от 27.05.2023

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