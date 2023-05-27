Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск на СТБ! Сьогодні на вас чекає колаборація двох улюблених проєктів телеканалу. Учасниці проєкту Супермама разом із дітьми дегустуватимуть страви учасників. Цього разу вони поділяться на пари, і кожна двійка учасників має приготувати по три страви для дітей. Чи зможуть вони так замаскувати зненавиджені страви малюків, щоб ті нічого не запідозрили? Дізнайтеся зараз.

У другому випробуванні королевою всіх страв має стати звичайна картопля. Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 2023, скільки варіацій страв з такого базового продукту можуть вигадати справжні професіонали своєї справи.

Не пропустіть все найцікавіше – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 15 випуск.

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