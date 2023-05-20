Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск від 20 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск від 20.05.2023 на СТБ! Дізнайтеся просто зараз, хто пішов додому цього тижня.

У першому випробуванні учасники покажуть, наскільки добре вони знають властивості та смаки продуктів, а також наскільки добре знають своїх капітанів. У першому випробуванні капітани покинуть кухню та повернуться лише на дегустацію. У цей час учасники готуватимуть продукти так, щоби капітани прийняли їх за щось інше. Чи можна замаскувати яблуко під капусту, а креветки під лобстера? Дізнайтеся просто зараз.

У другому випробуванні 14 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники вкотре зіткнуться з вічною класикою. Кожна команда готуватиме три страви тих країн, які їм попадуться. А особливість конкурсу полягає в тому, що для класики світової кухні потрібно використовувати локальні продукти від українських фермерів. Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 14, якій команді вдалося впоратися із цим завданням найкраще!

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023

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