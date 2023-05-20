Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск частина 3 від 20 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 14 | 20.05.2023 | Професіонали-4

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск покаже, що в кулінарії розмір таки важливий. Завданням учасників буде приготувати по три страви. Одну – стандартного порційного розміру, одну– велику на компанію та одну – мікро-страву. Всі страви мають бути різними і містити білковий продукт, крупу й овочі. Чому для цього конкурсу на кухню принесли дюжину коробок-загадок? Що з-під них знадобиться учасникам і які сюрпризи на них чекають крім розмірів порцій? Дізнайтеся просто зараз.

Хто з учасників настільки розчарувався в проєкті, що втратив бажання боротися? І чи вплинуло це почуття на результати битви чорних? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 14 випуск від 20.05.2023