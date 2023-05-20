Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск часть 3 от 20 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 20.05.2023 | Професіонали-4

Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск покажет, что в кулинарии размер все-таки важен. Заданием участников будет приготовить по три блюда. Одно – стандартного порционного размера, одно – большое на компанию и одно – микро-блюдо. Все блюда должны быть разными и все содержать в себе белковый продукт, крупу и овощи. Почему для этого конкурса на кухню принесли дюжину коробок-загадок? Что из-под них понадобится участникам и какие сюрпризы их ждут помимо размеров порций? Узнайте прямо сейчас.

Кто из участников настолько разочаровался в проекте, что потерял желание бороться? И повлияло ли это чувство на результаты битвы черных? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 14 выпуск от 20.05.2023