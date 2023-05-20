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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск часть 3 от 20 мая 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск часть 3 от 20.05.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 14 - эфир от 20 мая 2023 на сайте СТБ
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Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск покажет, что в кулинарии размер все-таки важен. Заданием участников будет приготовить по три блюда. Одно – стандартного порционного размера, одно – большое на компанию и одно – микро-блюдо. Все блюда должны быть разными и все содержать в себе белковый продукт, крупу и овощи. Почему для этого конкурса на кухню принесли дюжину коробок-загадок? Что из-под них понадобится участникам и какие сюрпризы их ждут помимо размеров порций? Узнайте прямо сейчас.

Кто из участников настолько разочаровался в проекте, что потерял желание бороться? И повлияло ли это чувство на результаты битвы черных? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 14 выпуск от 20.05.2023

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