Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск от 20 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 20.05.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск от 20.05.2023 на СТБ! Узнайте прямо сейчас, кто отправился домой на этой неделе.

В первом испытании участники покажут, насколько хорошо они знают свойства и вкусы продуктов, а также – насколько хорошо они знают своих капитанов. В первом испытании капитаны покинут кухню и вернутся только на дегустацию. В это время участники будут готовить продукты так, чтобы капитаны приняли их за что-то другое. Можно ли замаскировать яблоко под капусту, а креветки под лобстера? Узнайте прямо сейчас.

Во втором испытании 14 выпуска Мастер Шеф Профессионалы участники в который раз столкнутся с вечной классикой. Каждая команда будет готовить по три блюда тех стран, которые им попадутся. А особенность конкурса состоит в том, что для классики мировой кухни нужно будет использовать локальные продукты от украинских фермеров. Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 14, какой команде удалось справиться с этой задачей лучше всего!

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