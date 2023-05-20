Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск часть 2 от 20 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 20.05.2023 | Професіонали-4

Во втором конкурсе Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск на кухню придут особенные гости. Они – украинские фермеры, герои своего дела. Эти трудолюбивые люди продолжают возделывать землю, несмотря на заминированные поля, и выращивать местные украинские продукты. Война в Украине показала, как много значит наше сельское хозяйство для мировой экономики.

В 14 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участники будут готовить для фермеров из тех продуктов, которые они сами выращивают. Задачей команд будет приготовить классические блюда разных стран, но с использованием исключительно украинских продуктов. Высоко ли оценят фермеры старания участников? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 14 выпуск от 20.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 14 выпуск часть 3 от 20.05.2023