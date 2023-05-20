Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск частина 2 від 20 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 14 | 20.05.2023 | Професіонали-4

У другому конкурсі Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск на кухню прийдуть особливі гості. Вони – українські фермери, герої своєї справи. Ці працелюбні люди продовжують обробляти землю, незважаючи на заміновані поля, і вирощувати місцеві українські продукти. Війна в Україні показала, як багато значить наше сільське господарство для світової економіки.

У 14 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники будуть готувати для фермерів з тих продуктів, які вони самі вирощують. Завданням команд буде приготувати класичні страви різних країн, але з використанням виключно українських продуктів. Чи високо оцінять фермери старання учасників? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 14 випуск від 20.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 14 випуск частина 3 від 20.05.2023