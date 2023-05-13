Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск от 13 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 13.05.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск на СТБ! В этом выпуске к судьям присоединится Надежда Матвеева. Телеведущая будет оценивать блюда команд и пытаться угадывать, какое из них самое дорогое, а какое – самое дешевое. Командам засчитаются только те блюда, которые Надежда не угадает, ведь по условиям конкурса участникам нужно замаскировать продукты так, чтобы нельзя было вычислить стоимость блюда. После этого блюда уже будут оценивать судьи.

Во втором испытании конкурсантов ждет необычная игра, в которой они почувствуют себя фишками в настольной игре. Кулинары будут делать ходы по поверхностям, чтобы собрать все необходимые ингредиенты и попасть домой – на единственную поверхность в игре, где можно готовить.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск от 06.05.2023