Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск от 06 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Проект Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск испытает участников на прочность. Даже Эктор Хименес-Браво признает, что на этой неделе участники столкнутся с одним из самых сложных заданий. Только в этом выпуске один из участников получит возможность на равных стать в один ряд с судьями и оценить работу своих коллег. Кто это будет? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4!

В первом испытании участники экстерном сдадут экзамен на знание теории приготовления классических блюд. Для начала каждый участник из команды должен будет собрать набор для приготовления одного блюда, а капитан по продуктам будет угадывать, для какого именно.

Второе испытание будет особо сложным, ведь сами участники будут выбирать усложнения друг для друга! В этом конкурсе кулинары узнают, как к ним относятся коллеги. Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессиоалы 4 сезон 12 выпуск от 06.05.2023.

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