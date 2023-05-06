Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск от 06 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 06.05.2023 | Професіонали-4

Проект Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск испытает участников на прочность. Даже Эктор Хименес-Браво признает, что на этой неделе участники столкнутся с одним из самых сложных заданий. Только в этом выпуске один из участников получит возможность на равных стать в один ряд с судьями и оценить работу своих коллег. Кто это будет? Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4!

В первом испытании участники экстерном сдадут экзамен на знание теории приготовления классических блюд. Для начала каждый участник из команды должен будет собрать набор для приготовления одного блюда, а капитан по продуктам будет угадывать, для какого именно.

Второе испытание будет особо сложным, ведь сами участники будут выбирать усложнения друг для друга! В этом конкурсе кулинары узнают, как к ним относятся коллеги. Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессиоалы 4 сезон 12 выпуск от 06.05.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск от 22.04.2023