Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск часть 3 от 06 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 06.05.2023 | Професіонали-4

Участников ждет уникальная битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск! На этот раз судьи дадут право одному из участников присоединиться к ним. Автор самого лучшего блюда из предыдущего конкурса даст кандидатам на вылет мастер-класс по приготовлению своего шедевра. А судьи, в свою очередь, дадут пару уроков по оцениванию участников.

Как отнесутся остальные участники в 12 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 к такому раскладу? Одобрят ли они методы оценивания своего коллеги и смогут ли повторить блюдо по рецепту? Самая сложная часть начнется в конце – ведь на битве черных судьи не только выносят вердикты, но и решают, кто покинет проект. Сможет ли участник справедливо оценить своих коллег и решить, кто справился с заданием хуже всех? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 12 выпуск от 06.05.2023