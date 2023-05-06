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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 3 від 06 травня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 3 від 06.05.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 12 - ефір від 06 травня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 12 | 06.05.2023 | Професіонали-4

На учасників чекає унікальна битва чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск! Цього разу судді дадуть право одному з учасників приєднатися до них. Автор найкращої страви з попереднього конкурсу дасть кандидатам на виліт мастер-клас із приготування свого шедевра. А судді, у свою чергу, дадуть кілька уроків щодо оцінювання учасників.

Як поставиться решта учасників у 12 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 до такого розкладу? Чи схвалять вони методи оцінювання свого колеги і чи зможуть повторити страву за рецептом? Найскладніша частина розпочнеться наприкінці – адже на битві чорних судді не лише виносять вердикти, а й вирішують, хто покине проєкт. Чи зможе учасник справедливо оцінити своїх колег і вирішити, хто впорався із завданням найгірше? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 12 випуск від 06.05.2023

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