Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 06.05.2023 | Професіонали-4

Проєкт Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск випробує учасників на міцність. Навіть Ектор Хіменес-Браво визнає, що цього тижня учасники зіткнуться з одним із найскладніших завдань. Тільки в цьому випуску один із учасників отримає можливість на рівних стати в один ряд із суддями та оцінити роботу своїх колег. Хто це буде? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4!

У першому випробуванні учасники екстерном складуть іспит на знання теорії приготування класичних страв. На початку кожен учасник із команди повинен буде зібрати набір для приготування однієї страви, а капітан по продуктах вгадуватиме, для якої саме.

Друге випробування буде особливо складним, адже самі учасники вибиратимуть ускладнення одне одному! У цьому конкурсі кулінари дізнаються, як до них ставляться колеги. Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіоали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023