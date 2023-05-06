Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Проєкт Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск випробує учасників на міцність. Навіть Ектор Хіменес-Браво визнає, що цього тижня учасники зіткнуться з одним із найскладніших завдань. Тільки в цьому випуску один із учасників отримає можливість на рівних стати в один ряд із суддями та оцінити роботу своїх колег. Хто це буде? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4!

У першому випробуванні учасники екстерном складуть іспит на знання теорії приготування класичних страв. На початку кожен учасник із команди повинен буде зібрати набір для приготування однієї страви, а капітан по продуктах вгадуватиме, для якої саме.

Друге випробування буде особливо складним, адже самі учасники вибиратимуть ускладнення одне одному! У цьому конкурсі кулінари дізнаються, як до них ставляться колеги. Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіоали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023.

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