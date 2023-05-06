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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 2 від 06 травня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 2 від 06.05.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 12 - ефір від 06 травня 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 12. Частина 1 від 06.05.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 2 від 06 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 2 від 06 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 2 від 06 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11. Частина 2 від 22.04.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 2 від 06 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11. Частина 3 від 22.04.2023

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Випуск 12 | 06.05.2023 | Професіонали-4

Перед початком другого випробування Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск Ектор Хіменес-Браво чесно попередить учасників, що на них чекає одне з найскладніших випробувань сезону. І головна складність цього конкурсу полягає в тому, що доля учасників потрапить до рук їхніх конкурентів.

У 12 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 кулінари виявлять під коробками-загадками набори продуктів та конверти. У кожному конверті є картки з трьома варіантами страв, які можна приготувати з цього набору інгредієнтів. Найлегший варіант повністю відповідає продуктам під коробкою, а найскладніший – взагалі нічого спільного не має з продуктовим набором. Учасники самі визначатимуть рівень складності страв для своїх колег, тож у цьому конкурсі одразу стане ясно, хто як до кого ставиться! Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск від 29.04.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 12 випуск від 06.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 12 випуск частина 3 від 06.05.2023

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