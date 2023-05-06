Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск часть 2 от 06 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 06.05.2023 | Професіонали-4

Перед началом второго испытания Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск Эктор Хименес-Браво честно предупредит участников, что их ждет одно из самых сложных испытаний сезона. И главная сложность этого конкурса состоит в том, что судьба участников попадет в руки их конкурентов.

В 12 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 кулинары обнаружат под коробками-загадками наборы продуктов и конверты. В каждом конверте находятся карточки с тремя вариантами блюд, которые можно приготовить из этого набора ингредиентов. Самый легкий вариант полностью соответствует продуктам под коробкой, а самый сложный – вообще ничего общего не имеет с продуктовым набором. Участники сами будут определять уровень сложности блюд для своих коллег, поэтому в этом конкурсе сразу станет ясно, кто как к кому относится! Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск от 06.05.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 12 выпуск от 06.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 12 выпуск часть 3 от 06.05.2023