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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск часть 2 от 06 мая 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск часть 2 от 06.05.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 12 - эфир от 06 мая 2023 на сайте СТБ
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Перед началом второго испытания Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск Эктор Хименес-Браво честно предупредит участников, что их ждет одно из самых сложных испытаний сезона. И главная сложность этого конкурса состоит в том, что судьба участников попадет в руки их конкурентов.

В 12 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 кулинары обнаружат под коробками-загадками наборы продуктов и конверты. В каждом конверте находятся карточки с тремя вариантами блюд, которые можно приготовить из этого набора ингредиентов. Самый легкий вариант полностью соответствует продуктам под коробкой, а самый сложный – вообще ничего общего не имеет с продуктовым набором. Участники сами будут определять уровень сложности блюд для своих коллег, поэтому в этом конкурсе сразу станет ясно, кто как к кому относится! Узнайте в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск от 06.05.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 12 выпуск от 06.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 12 выпуск часть 3 от 06.05.2023

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