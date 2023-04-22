Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск! В учасників залишився лише один крок до десятки – того рубежу, після якого можна сміливо вважати, що тебе назавжди вписали в історію проєкту. Хто покине проєкт цього тижня, а хто займе заповітне місце на балконі та потрапить до десятки? Дізнайтеся просто зараз!

У першому випробуванні 11 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 учасники знову готуватимуть одвічну класику, але цього разу їм потрібно буде замінити звичні продукти альтернативними. За кожну заміну можна отримати бал, але не варто перебільшувати! Страва, як і раніше, повинна залишатися впізнаваною. Якщо Володимир Ярославський на сліпій дегустації не впізнає страву, учасник залишиться без жодного бала від нього.

А в другому випробуванні в учасників не буде жодних обмежень! Тільки власна фантазія, яку можна використати на всю міць. Кому вдасться здивувати суддів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023