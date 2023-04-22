Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11. Частина 1 від 22.04.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11. Частина 2 від 22.04.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11. Частина 3 від 22.04.2023
МастерШеф Випуск 11 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11 від 22.04.2023
Випуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск! В учасників залишився лише один крок до десятки – того рубежу, після якого можна сміливо вважати, що тебе назавжди вписали в історію проєкту. Хто покине проєкт цього тижня, а хто займе заповітне місце на балконі та потрапить до десятки? Дізнайтеся просто зараз!

У першому випробуванні 11 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 учасники знову готуватимуть одвічну класику, але цього разу їм потрібно буде замінити звичні продукти альтернативними. За кожну заміну можна отримати бал, але не варто перебільшувати! Страва, як і раніше, повинна залишатися впізнаваною. Якщо Володимир Ярославський на сліпій дегустації не впізнає страву, учасник залишиться без жодного бала від нього.

А в другому випробуванні в учасників не буде жодних обмежень! Тільки власна фантазія, яку можна використати на всю міць. Кому вдасться здивувати суддів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати