Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск частина 1 від 22 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

У першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 11 від 22.04.2023 в учасників буде індивідуальний конкурс. Перше, що здивує їх на кухні, – це відсутність Володимира Ярославського. На кухні Майстер Шеф Професіонали 4 не буває випадковостей, тому учасники швидко дізнаються, що це частина випробування.

У першому конкурсі учасники знову звернуться до класики. Класичні страви мають чіткі рецепти, яким потрібно слідувати до дрібниць, але в цьому конкурсі учасникам буде дозволено внести свої зміни. Кулінари повинні будуть замінити звичні традиційні інгредієнти альтернативами, але при цьому зберегти відомий смак. Наприкінці конкурсу Володимир Ярославський із зав’язаними очима куштуватиме страви учасників, щоб визначити, кому вдалося впоратися з цим завданням на відмінно. Хто зробить занадто багато замін та приготує нову страву замість класичної? Дізнайтеся просто зараз!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 11 випуск від 22.04.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 11 частина 2 від 22.04.2023