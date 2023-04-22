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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 1 от 22 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 1 от 22.04.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 11 - эфир от 22 апреля 2023 на сайте СТБ
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Выпуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 11 от 22.04.2023 у участников будет индивидуальный конкурс. Первое, что удивит их на кухне, – это отсутствие Владимира Ярославского. На кухне Мастер Шеф Профессионалы 4 не бывает случайностей, так что участники быстро узнают, что это часть испытания.

В первом конкурсе участники снова обратятся к классике. У классических блюд есть четкие рецепты, которым нужно следовать до мелочей, но в этом конкурсе участникам будет позволено внести свои изменения. Кулинары должны будут заменить привычные традиционные ингредиенты альтернативами, но при этом сохранить узнаваемый вкус. В конце конкурса Владимир Ярославский с завязанными глазами будет пробовать блюда участников, чтобы определить, кому удалось справиться с этой задачей на отлично. Кто сделает слишком много замен и приготовит новое блюдо вместо классического? Узнайте прямо сейчас!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 11 выпуск от 22.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 11 выпуск часть 2 от 22.04.2023

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