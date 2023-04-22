Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании участников Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 11 ждет долгожданная свобода действий! Они могут приготовить все что угодно, главное, чтобы это было новое блюдо современной украинской кухни. Казалось бы, участникам дали карт-бланш, но иногда отсутствие рамок – это самое сложное задание. На дегустации судьи должны сразу почувствовать, что блюду присущ украинский колорит, иначе участнику его не зачтут.

Во втором испытании 11 выпуске Мастер Шеф Профессионалы будет только одно маленькое условие. За каждый ингредиент, который кулинары возьмут из кладовой, они также должны будут взять конверт с заданием. Но эти задания понадобятся им не на этом конкурсе, а на битве черных. Что же там? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 11 выпуск от 22.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 11 выпуск часть 3 от 22.04.2023