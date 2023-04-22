Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22.04.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 11 - эфир от 22 апреля 2023 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 11. Часть 1 от 22.04.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 11. Часть 3 от 22.04.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 10. Часть 1 от 15.04.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 10. Часть 2 от 15.04.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 10. Часть 3 от 15.04.2023

 Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 2 от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 9. Часть 1 от 08.04.2023
МастерШеф Професіонали-4 Выпуск 11 Мастер Шеф Профессионалы-4. Выпуск 11. Часть 2 от 22.04.2023
Выпуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании участников Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 11 ждет долгожданная свобода действий! Они могут приготовить все что угодно, главное, чтобы это было новое блюдо современной украинской кухни. Казалось бы, участникам дали карт-бланш, но иногда отсутствие рамок – это самое сложное задание. На дегустации судьи должны сразу почувствовать, что блюду присущ украинский колорит, иначе участнику его не зачтут.

Во втором испытании 11 выпуске Мастер Шеф Профессионалы будет только одно маленькое условие. За каждый ингредиент, который кулинары возьмут из кладовой, они также должны будут взять конверт с заданием. Но эти задания понадобятся им не на этом конкурсе, а на битве черных. Что же там? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 11 выпуск от 22.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 11 выпуск часть 3 от 22.04.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить