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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск частина 2 від 22 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск частина 2 від 22.04.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 11 - ефір від 22 квітня 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11. Частина 1 від 22.04.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск частина 2 від 22 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Випуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні учасників Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 11 чекає  довгоочікувана свобода дій! Вони можуть приготувати все що завгодно, головне, щоб це була нова страва сучасної української кухні. Здавалося б, учасникам дали карт-бланш, але іноді відсутність рамок – це найскладніше завдання. На дегустації судді мають відразу відчути, що страві притаманний український колорит, інакше учасникові її не зарахують.

У другому випробуванні 11 випуск Мастер Шеф Професіонали буде тільки одна маленька умова. За кожен інгредієнт, який кулінари візьмуть із комори, вони також мають взяти конверт із завданням. Але ці завдання їм знадобляться не на цьому конкурсі, а на битві чорних. Що там? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 11 випуск від 22.04.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 11 частина 3 від 22.04.2023

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