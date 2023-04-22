Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск частина 3 від 22 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

У битві чорних Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск долю учасників вирішать ті конверти, які вони витягли під час попереднього конкурсу. Тепер їм можна розкрити їх і дізнатися, які ускладнення на них чекають у цьому конкурсі. У попередньому випробуванні учасники брали по одному конверту за кожен інгредієнт, тобто чим багатокопонентніша в кухаря була страва, тим складніше йому доведеться на битві чорних.

А ускладнення будуть нелегкі! Готувати без ножів, не солити, не куштувати страву, використовувати шоколад чи гострий перець – ось далеко не повний перелік того, що могло попастися кулінарам у конвертах. Дізнайтеся зараз, хто покине проєкт на цьому тижні! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 11 випуск від 22.04.2023