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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск частина 3 від 22 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск частина 3 від 22.04.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 11 - ефір від 22 квітня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

У битві чорних Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск долю учасників вирішать ті конверти, які вони витягли під час попереднього конкурсу. Тепер їм можна розкрити їх і дізнатися, які ускладнення на них чекають у цьому конкурсі. У попередньому випробуванні учасники брали по одному конверту за кожен інгредієнт, тобто чим багатокопонентніша в кухаря була страва, тим складніше йому доведеться на битві чорних.

А ускладнення будуть нелегкі! Готувати без ножів, не солити, не куштувати страву, використовувати шоколад чи гострий перець – ось далеко не повний перелік того, що могло попастися кулінарам у конвертах. Дізнайтеся зараз, хто покине проєкт на цьому тижні! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 11 випуск від 22.04.2023

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