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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 3 от 22 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск часть 3 от 22.04.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 11 - эфир от 22 апреля 2023 на сайте СТБ
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В битве черных Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск судьбу участников решат те конверты, которые они вытащили во время предыдущего конкурса. Теперь им можно раскрыть их и узнать, какие усложнения их ждут в этом конкурсе. В предыдущем испытании участники брали по одному конверту за каждый ингредиент, то есть, чем более многокопонентное у повара было блюдо, тем сложнее ему придется на битве черных.

А усложнения будут не из легких! Готовить без ножей, не солить, не пробовать блюдо, использовать шоколад или острый перец – вот далеко не полный перечень того, что могло попасться кулинарам в конвертах. Узнайте прямо сейчас, кто покинут проект на этой неделе! Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск от 22.04.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 11 выпуск от 22.04.2023

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