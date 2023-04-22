Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск от 22 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 22.04.2023 | Професіонали-4

Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск! У участников остался всего один шаг до десятки – того рубежа, после которого можно смело считать, что тебя навсегда вписали в историю проекта. Кто покинет проект на этой неделе, а кто займет заветное место на балконе и попадет в десятку? Узнайте прямо сейчас!

В первом испытании 11 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 2023 участники снова будут готовить извечную классику, но на этот раз им нужно будет заменить привычные продукты альтернативными. За каждую замену можно получить балл, но не стоит увлекаться! Блюдо по-прежнему должно оставаться узнаваемым. Если Владимир Ярославский на слепой дегустации не узнает блюдо, участник останется без единого балла от него.

А во втором испытании у участников не будет никаких ограничений! Только собственная фантазия, которую можно использовать на всю мощь. Кому удастся удивить судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 11 выпуск от 22.04.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск от 15.04.2023