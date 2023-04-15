Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск от 15 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Проект Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск покажет, насколько хорошо кулинары владеют техниками и умеют преобразовывать продукты. А также участники потренируют свое умение оценивать время на приготовление блюда и поупражняются в искусстве сервировки.

В первом испытании участники обнаружат под коробками капусту, которая и станет звездным ингредиентом первого конкурса. Испытания с монопродуктом всегда хорошо показывают, насколько умело кулинары владеют техниками.

Во втором испытании 10 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон участников ждет парный конкурс. И готовить они тоже будут для пар, но не настоящих, а условных. Судьи разыграют на аукционе карточки с заданиями, на которых будут указаны персонажи, пришедшие на романтический ужин. Смогут ли участники смоделировать ситуацию и уложиться во время конкурса? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск от 15.04.2023.

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