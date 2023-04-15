Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск часть 1 от 15 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ
В первом конкурсе Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 10 участники в очередной раз должны будут прыгнуть выше головы и доказать, что они достойны оставаться на проекте. И первое испытание сразу покажет, кто настоящий гуру техник и текстур, ведь кулинаров ждет монопродукт!
В 10 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участники обнаружат под коробками два вида капусты – свежую белокочанную и квашеную. У кулинаров будет выбор: либо приготовить два блюда из свежей капусты, либо одно из квашеной. По условиям конкурса, повара должны использовать всю капусту без остатка так, чтобы она составляла 80-90% блюда. Чем меньше дополнительных ингредиентов используют конкурсанты, тем лучше. А проверят это взвешиванием! Кто провалится уже на этом этапе и не дойдет до дегустации? Узнайте прямо сейчас – смотрите проект Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 10.
Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 10 выпуск от 15.04.2023
Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 10 выпуск часть 2 от 15.04.2023