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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск частина 1 від 15 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск частина 1 від 15.04.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 10 - ефір від 15 квітня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 10 | 15.04.2023 | Професіонали-4

У першому конкурсі Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 10 учасники вчергове повинні будуть стрибнути вище за голову і довести, що вони гідні залишатися на проєкті. І перше випробування одразу покаже, хто справжній гуру технік та текстур, адже на кулінарів чекає монопродукт!

У 10 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники виявлять під коробками два види капусти – свіжу білокачанну та квашену. У кулінарів буде вибір: абоприготувати дві страви зі свіжої капусти, або одну з квашеної. За умовами конкурсу, кухарі мають використати всю капусту без залишку так, щоб вона склала 80-90% страви. Чим менше додаткових інгредієнтів використовують конкурсанти, тим краще. А перевірять це зважуванням! Хто провалиться вже на цьому етапі та не дійде до дегустації? Дізнайтеся просто зараз – дивіться проєкт Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 10.

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 10 випуск від 15.04.2023

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 10 випуск частина 2 від 15.04.2023

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