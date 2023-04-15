Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 15.04.2023 | Професіонали-4

Проєкт Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск покаже, наскільки добре кулінари володіють техніками та вміють перетворювати продукти. А також учасники потренують своє вміння оцінювати час на приготування страви та потренуються в мистецтві сервірування.

У першому випробуванні учасники виявлять під коробками капусту, яка стане зірковим інгредієнтом першого конкурсу. Випробування із монопродуктом завжди добре показують, наскільки вміло кулінари володіють техніками.

У другому випробуванні 10 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 сезон на учасників чекає парний конкурс. І готуватимуть вони теж для пар, але не справжніх, а умовних. Судді розіграють на аукціоні картки із завданнями, на яких будуть вказані персонажі, що прийшли на романтичну вечерю. Чи зможуть учасники змоделювати ситуацію та вкластися в час конкурсу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08.04.2023