Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Проєкт Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск покаже, наскільки добре кулінари володіють техніками та вміють перетворювати продукти. А також учасники потренують своє вміння оцінювати час на приготування страви та потренуються в мистецтві сервірування.

У першому випробуванні учасники виявлять під коробками капусту, яка стане зірковим інгредієнтом першого конкурсу. Випробування із монопродуктом завжди добре показують, наскільки вміло кулінари володіють техніками.

У другому випробуванні 10 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 сезон на учасників чекає парний конкурс. І готуватимуть вони теж для пар, але не справжніх, а умовних. Судді розіграють на аукціоні картки із завданнями, на яких будуть вказані персонажі, що прийшли на романтичну вечерю. Чи зможуть учасники змоделювати ситуацію та вкластися в час конкурсу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023.

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