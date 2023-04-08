Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

На проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск залишилося чотирнадцять учасників. Вони вже всі показали себе сильними кухарями, тож тепер конкурси стануть ще складнішими!

У першому випробуванні 9 випуску Мастер Шеф Професіонали кулінари прийматимуть гостей. Вони годуватимуть власників ресторанного бізнесу, який постраждав від війни. Комусь довелося залишити рідне місто через окупацію, а чийсь заклад зруйнували російські снаряди.

Другий конкурс покаже, як добре учасники встигли вивчити суддів. Адже цього разу їм потрібно буде приготувати персональні страви для Ектора Хіменес-Браво, Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського з урахуванням їхніх уподобань. Хто не дуже добре знає суддів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 8 випуск від 01.04.2023