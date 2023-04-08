Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск частина 3 від 08 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 9 – це маленька помста суддів за те, що деякі учасники не вгадали зі стравами у попередньому конкурсі. Вони або були несмачними, або не відповідали смакам того судді, який цю страву дегустував.

Під коробками-загадками учасники виявлять ті три страви, які минулого конкурсу забракували судді. Щоб зняти з себе чорний фартух, кулінарам потрібно буде з трьох невдалих страв приготувати одну, гідну перемоги. Як допомогу кандидати на виліт отримають по три додаткові інгредієнти. Хто зможе реабілітуватися в битві чорних та залишитися в проекті? Дивіться в проекті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08.04.2023.

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 9 випуск від 08.04.2023