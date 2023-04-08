Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск часть 3 от 08 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 9 – это маленькая месть судей за то, что некоторые участники не угадали с блюдами в предыдущем конкурсе. Они либо были невкусными, либо не соответствовали вкусам того судьи, который это блюдо дегустировал.

Под коробками-загадками участники обнаружат те три блюда, которые в прошлом конкурсе забраковали судьи. Чтобы снять с себя черный фартук, кулинарам нужно будет из трех неудачных блюд приготовить одно, достойное победы. В качестве помощи кандидаты на вылет получат по три дополнительных ингредиента. Кто сможет реабилитироваться в битве черных и остаться в проекте? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск от 08.04.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 9 выпуск от 08.04.2023