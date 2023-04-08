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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск частина 1 від 08 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск частина 1 від 08.04.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 9 - ефір від 08 квітня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

У першому конкурсі Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 9 учасники поринуть в автентичну атмосферу ринку. Столи перетворяться на прилавки з продуктами, а судді займуть місця продавців. У цьому конкурсі учасникам потрібно буде врахувати вартість продуктів та вкластися в бюджет у 300 шефів. На ці гроші потрібно приготувати три порції однієї страви.

Команди в 9 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 пригощатимуть особливих гостей. Ці люди втратили свої бізнеси через війну, але не впали у відчай і відкрили нові заклади з нуля. Вони чудово знають ціну продуктів і не здаються перед труднощами. Чи складно здивувати таких гостей? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск.

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 9 випуск від 08.04.2023

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 9 випуск частина 2 від 08.04.2023

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