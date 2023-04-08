Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск часть 1 от 08 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

В первом конкурсе Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 9 участники погрузятся в аутентичную атмосферу рынка. Столы превратятся в прилавки в продуктами, а судьи займут места продавцов. В этом конкурсе участникам нужно будет учестьстоимость продуктов и уложиться в бюджет в 300 шефов. На эти деньги нужно приготовить три порции одного блюда.

Команды в 9 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 будут угощать особенных гостей. Эти люди потеряли свои бизнесы из-за войны, но не отчаялись и открыли новые заведения с нуля. Они прекрасно знают цену продуктов и не сдаются перед трудностями. Будет ли сложно удивить таких гостей? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 9 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 9 выпуск от 08.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 9 выпуск часть 2 от 08.04.2023