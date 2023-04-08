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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск частина 2 від 08 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 9 випуск частина 2 від 08.04.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 9 - ефір від 08 квітня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 9 | 08.04.2023 | Професіонали-4

У другому випуску Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 9 учасників чекає завдання підвищеної складності, або, як ще кажуть, – із зірочкою. Під коробками-загадками кулінари знайдуть не продукти й картки із завданнями, а фотографії суддів. У цьому конкурсі їх завданням буде приготувати індивідуальні страви під смаки кожного із суддів. Для цього потрібно добре розуміти, що сподобається тій чи іншій людині.

Завдання другого випробування 9 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 виявиться набагато складнішим, ніж може здатися. Виявляється, учасники не так добре знають смаки суддів, і хтось дуже сильно промахнеться. Хто не влучить у смаки суддів? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 9 від 08.04.2023.

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 9 випуск від 08.04.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 9 випуск частина 3 від 08.04.2023

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