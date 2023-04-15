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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск частина 2 від 15 квітня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск частина 2 від 15.04.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 10 - ефір від 15 квітня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 10 | 15.04.2023 | Професіонали-4

Друге випробування Мастер Шеф Професіонали 4 випуск 10 змусить учасників напружитися! Їм потрібно буде задіяти всі свої навички – аналізувати, готувати та сервірувати стіл.

Розпочнеться другий конкурс у форматі аукціону. Судді розіграють картки із завданнями. Ставками будуть не гроші, а найдорожче, що є у кулінарів на конкурсі, – час.

Учасники в 10 випуску Мастер Шеф Професіонали готуватимуть романтичні вечері. На картках із завданнями вони прочитають короткий опис пари, для якої потрібно підготувати ідеальну вечерю. Чим порадувати балерину та культуриста? Що будуть їсти студент і любителька випічки з алергією на глютен? Дізнайтеся просто зараз, хто впорався із цим непростим завданням! Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск.

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 10 випуск від 15.04.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 10 випуск частина 3 від 15.04.2023

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