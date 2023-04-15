Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск частина 3 від 15 квітня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 15.04.2023 | Професіонали-4

У битві чорних Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск учасників чекає завдання з каверзою. Під коробками вони виявлять різні види морозива – у ріжку, ескімо, у формі сендвіча тощо. А судді несподівано повідомлять, що це морозиво учасники можуть просто з’їсти, адже воно не пов’язане з конкурсом.

Після цього учасники побачать своє справжнє завдання на картках із завданнями. Кожному учаснику дістанеться одна класична страва, яку потрібно буде переосмислити у вигляді морозива. Головна умова в 10 випуску Мастер Шеф Професіонали 4 – це зберегти дух страви-оригіналу, але створити класичний заморожений десерт, а не просто лід з борщу або баноша. Хто ідеально впорається із цим завданням? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023.

Дивитись онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 10 випуск від 15.04.2023