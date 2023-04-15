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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск часть 3 от 15 апреля 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск часть 3 от 15.04.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 10 - эфир от 15 апреля 2023 на сайте СТБ
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Выпуск 10 | 15.04.2023 | Професіонали-4

В битве черных Мастер Шеф Профессиналы 4 сезон 10 выпуск участников ждет задание с подвохом. Под коробками они обнаружат разные виды мороженого – в рожке, эскимо, в форме сэндвича и так далее. А судьи неожиданно сообщат, что это мороженое участники могут просто съесть, ведь оно никак не связано с конкурсом.

После этого участники увидят свое настоящее задание на карточках с заданиями. Каждому участнику достанется одно классическое блюдо, которое нужно будет переосмыслить в виде мороженого. Главное условие в 10 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 4 – это сохранить дух блюда-оригинала, но при этом создать классический замороженный десерт, а не просто лед из борща или баноша. Кто идеально справится с этим заданием? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск от 15.04.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 10 выпуск от 15.04.2023

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