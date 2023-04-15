Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск часть 2 от 15 апреля 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 15.04.2023 | Професіонали-4

Второе испытание Мастер Шеф Профессионалы 4 выпуск 10 заставит участников напрячься! Им нужно будет задействовать все свои навыки – анализировать, готовить и сервировать стол.

Начнется второй конкурс в формате аукциона. Судьи разыграют карточки с заданиями. Ставками будут не деньги, а самое драгоценное, что есть у кулинаров на конкурсе, – время.

Участники в 10 выпуске Мастер Шеф Профессионалы будут готовить романтические ужины. На карточках с заданиями они прочитают короткое описание пары, для которой нужно подготовить идеальный ужин. Чем порадовать балерину и культуриста? Что будут есть студент и любительница выпечки с аллергией на глютен? Узнайте прямо сейчас, кто справился с этим непростым заданием! Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 10 выпуск от 15.04.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 10 выпуск часть 3 от 15.04.2023