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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 1 від 06 травня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск частина 1 від 06.05.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 12 - ефір від 06 травня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 12 | 06.05.2023 | Професіонали-4

Перше випробування Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск покаже, чи вміють учасники працювати в команді та розуміти одне одного з півслова. А також судді в черговий раз перевірять, чи знають учасники класику, адже неможливо бути хорошим шефом без знання основ.

Перший конкурс 12 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 складається з двох етапів. Перший етап є суто теоретичним, під час якого учасники не готують. Кожен учасник команди за 5 хвилин повинен буде набрати в коморі продукти, а капітан – вгадати, яку класичну страву зашифровано у представленому продуктовому наборі. Усього таких раундів із вгадуванням страв буде три. І лише після цього команди перейдуть до етапу готування. Чи зможе хтось вгадати всі страви у всіх раундах та отримати максимальну кількість балів? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 12 випуск від 06.05.2023

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