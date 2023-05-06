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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск часть 1 от 06 мая 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск часть 1 от 06.05.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 12 - эфир от 06 мая 2023 на сайте СТБ
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Первое испытание Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск покажет, умеют ли участники работать в команде и понимать друг друга с полуслова. А также судьи в очередной раз проверят, знают ли участники классику, ведь невозможно быть хорошим шефом без знания основ.

Первый конкурса 12 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 2023 состоит из двух этапов. Первый этап чисто теоретический, во время которого участники не готовят. Каждый участник команды за 5 минут должен будет набрать в кладовой продукты, а капитан – угадать, какое классическое блюдо зашифровано в представленном продуктовом наборе. Всего таких раундов с угадыванием блюд будет три. И только после этого команды перейдут к этапу готовки. Сможет ли кто-то угадать все блюда во всех раундах и получить максимальное количество баллов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 12 выпуск от 06.05.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 12 выпуск от 06.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 12 выпуск часть 2 от 06.05.2023

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