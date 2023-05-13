Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск часть 3 от 13 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 13.05.2023 | Професіонали-4

Битва черных в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск – это уже классическое испытание с дегидратором. В предыдущих сезонах участники уже проходили через такую битву черных, но теперь она как никогда актуальна. Участники обнаружат под коробками-загадками образцы сухпайков армии США. Они считаются самыми лучшими в мире. Смогут ли участники Мастер Шеф Профессионалы 4 придумать усовершенствованный сухпаек, который будет не хуже американских аналогов? Участники в этом конкурсе постараются вложить в блюда всю свою любовь и заботу, думая о бойцах на передовой. Кто приготовит самый идеальный сухпаек? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 13 выпуск от 13.05.2023