Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 3 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 13.05.2023 | Професіонали-4

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск – це вже класичне випробування з дегідратором. У попередніх сезонах учасники вже проходили через таку битву чорних, але наразі вона як ніколи актуальна. Учасники виявлять під коробками-загадками зразки сухпайків армії США. Вони вважаються найкращими у світі. Чи зможуть учасники Мастер Шеф Професіонали 4 придумати вдосконалений сухпайок, який буде не гіршим за американські аналоги? Учасники в цьому конкурсі намагатимуться вкласти у страви все своє кохання та турботу, думаючи про бійців на передовій. Хто приготує найідеальніший сухпайок? Дивіться в проєкті МастерШеф Професіонали 4 сезон 13 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 13 випуск від 13.05.2023