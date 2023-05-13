Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск на СТБ! У цьому випуску до суддів приєднається Надія Матвєєва. Телеведуча оцінюватиме страви команд і намагатиметься вгадати, яка з них найдорожча, а яка найдешевша. Командам зарахуються лише ті страви, які Надія не вгадає, адже за умовами конкурсу учасникам потрібно замаскувати продукти так, щоб не можна було вирахувати вартість страви. Після неї страви вже оцінюватимуть судді.

У другому випробуванні на конкурсантів чекає незвичайна гра, в якій вони відчують себе фішками в настільній грі. Кулінари робитимуть ходи по поверхнях, щоб зібрати всі необхідні інгредієнти та потрапити додому – на єдину поверхню у грі, де можна готувати.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023

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