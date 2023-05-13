Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13.05.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 13 - ефір від 13 травня 2023 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 13. Частина 2 від 13.05.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 13. Частина 3 від 13.05.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 12. Частина 1 від 06.05.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 12. Частина 2 від 06.05.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 12. Частина 3 від 06.05.2023

 Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 11. Частина 1 від 22.04.2023
МастерШеф Професіонали-4 Випуск 13 Мастер Шеф Професіонали-4. Випуск 13. Частина 1 від 13.05.2023
Випуск 13 | 13.05.2023 | Професіонали-4

У першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск учасників на кухні зустріне Надії Матвєєва. Судді запросили її як експерта з кулінарних вишукувань. У першому конкурсі в команд буде по шість коробок, а під кожною з них – набір інгредієнтів на різну вартість. Під першою коробкою будуть найдешевші продукти, а під кожною наступною – дорожчі. Учасники мають приготувати шість страв різної вартості. Завдання Надії Матвєєвої – вгадати, яке блюдо найдешевше, а яке найдорожче. А завдання учасників – приготувати свої шедеври так, щоб ведуча не здогадалася про справжню вартість страв. Хто настільки захопиться маскуванням інгредієнтів, що забуде про найголовніше – якість? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 13 випуск від 13.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 13 випуск частина 2 від 13.05.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати