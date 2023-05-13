Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 1 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 13.05.2023 | Професіонали-4

У першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск учасників на кухні зустріне Надії Матвєєва. Судді запросили її як експерта з кулінарних вишукувань. У першому конкурсі в команд буде по шість коробок, а під кожною з них – набір інгредієнтів на різну вартість. Під першою коробкою будуть найдешевші продукти, а під кожною наступною – дорожчі. Учасники мають приготувати шість страв різної вартості. Завдання Надії Матвєєвої – вгадати, яке блюдо найдешевше, а яке найдорожче. А завдання учасників – приготувати свої шедеври так, щоб ведуча не здогадалася про справжню вартість страв. Хто настільки захопиться маскуванням інгредієнтів, що забуде про найголовніше – якість? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 13 випуск від 13.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 13 випуск частина 2 від 13.05.2023