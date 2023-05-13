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Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск часть 1 от 13 мая 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск часть 1 от 13.05.2023. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы-4 выпуск 13 - эфир от 13 мая 2023 на сайте СТБ
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В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск участников на кухне встретит Надежда Матвеева. Судьи пригласили ее как эксперта по кулинарным изыскам. В первом конкурсе у команд будет по шесть коробок, а под каждой из них – набор ингредиентов на разную стоимость. Под первой коробкой будут самые дешевые продукты, а под каждой следующей – более дорогие. Участники должны будут приготовить шесть блюд разной стоимости.  Задача Надежды Матвеевой – угадать, какое блюдо самое дешевое, а какое самое дорогое. А задача участников – приготовить свои шедевры так, чтобы ведущая не догадалась о настоящей стоимости блюд. Кто настолько увлечется маскировкой ингредиентов, что забудет о самом главном – качестве? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск от 13.05.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 13 выпуск от 13.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 13 выпуск часть 2 от 13.05.2023

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