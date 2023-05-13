Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск часть 2 от 13 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 13.05.2023 | Професіонали-4

Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск участники получат уникальную возможность заработать иммунитет от вылета из проекта. Для этого нужно будет всего лишь угадать условия второго конкурса. Удастся ли кому-то ухватить такой подарок судьбы? Узнайте прямо сейчас!

Второе испытание кулинарного конкурса будет в формате игры, который похож на любимые многими настолки. Участники будут делать ходы по полям-поверхностям, чтобы собрать продукты и попасть домой, за поверхность, где они и будут готовить блюдо, которое будут презентовать судьям. Это очень интересный и в то же время сложный конкурс, в котором участникам придется думать стратегически. Кого подведет стратегия? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 13 выпуск от 13.05.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 13 выпуск от 13.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 13 выпуск часть 3 от 13.05.2023