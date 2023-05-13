Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск частина 2 від 13 травня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 13.05.2023 | Професіонали-4

У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск учасники отримають унікальну можливість заробити імунітет від вильоту з проєкту. Для цього потрібно буде лише вгадати умови другого конкурсу. Чи вдасться комусь схопити такий подарунок долі? Дізнайтеся просто зараз!

Друге випробування кулінарного конкурсу буде у форматі гри, який схожий на улюблені багатьма настілки. Учасники робитимуть ходи по полях-поверхнях, щоб зібрати продукти та потрапити додому, за поверхню, де вони й готуватимуть страву, яку презентуватимуть суддям. Це дуже цікавий і водночас складний конкурс, у якому учасникам доведеться думати стратегічно. Кого підведе стратегія? Дивіться в проєкті Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 13 випуск від 13.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 13 випуск частина 3 від 13.05.2023