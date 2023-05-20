Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск часть 1 от 20 мая 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 20.05.2023 | Професіонали-4

Первое испытание Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон 14 выпуск от 20.05.2023 будет проходить в два этапа. На первом этапе капитаны уйдут с кухни. Готовить будут участники команд, а капитаны – дегустировать. В этом конкурсе очень поможет, если участники и капитаны хорошо друг друга знают. Участникам нужно будет замаскировать одни продукты под другие так, чтобы обмануть своих капитанов. Если капитан повелся на уловку своей команды и назвал тот продукт, который хотели изобразить его коллеги, значит, члены команды справились с задачей и получают балл.

Во втором этапе конкурса в 14 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 2023 каждая команда сможет использовать в своем блюде столько продуктов, сколько баллов они заработали на предыдущем этапе. Блюда во второй части испытания уже будут дегустировать судьи.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 14 выпуск от 20.05.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы-4 14 выпуск часть 2 от 20.05.2023