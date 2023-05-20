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Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск частина 1 від 20 травня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск частина 1 від 20.05.2023. Новий випуск Майстер Шеф Професіонали-4 випуск 14 - ефір від 20 травня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 14 | 20.05.2023 | Професіонали-4

Перше випробування Мастер Шеф Професіонали 4 сезон 14 випуск від 20.05.2023 проходитиме у два етапи. На першому етапі капітани підуть із кухні. Готуватимуть учасники команд, а капітани – дегустуватимуть. У цьому конкурсі дуже допоможе, якщо учасники та капітани добре знають одне одного. Учасникам потрібно буде замаскувати одні продукти під інші так, щоб обдурити капітанів. Якщо капітан повівся на прийом своєї команди та назвав той продукт, який хотіли зобразити його колеги, значить, члени команди впоралися із завданням і отримують бал.

У другому етапі конкурсу в 14 випуску Мастер Шеф Професіонали 2023 кожна команда зможе використати у своїй страві стільки продуктів, скільки балів вона заробила на попередньому етапі. Страву в другій частині випробування вже дегустуватимуть судді.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 14 випуск від 20.05.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали-4 14 випуск частина 2 від 20.05.2023

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